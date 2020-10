Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hausfriedensbruch - Hinweis zur Örtlichkeit konkretisiert

Wolfstein (ots)

Mehrere Personen haben in den letzten Tagen immer wieder unerlaubt ein Grundstück betreten und sogar Möbel in eine dort befindliche Hütte gebracht. In der Pressemeldung der Polizei vom 08.10.2020 wurde die Örtlichkeit beschrieben: "...am Schwanenhof". Tatsächlich ist das Grundstück etwa 1.000 Meter vom Schwanenhof entfernt im "Selbacher Weg". Eine Verknüpfung zum "Schwanenhof" ist nicht gegeben.|pilek-AH

