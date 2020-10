Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: beherzter Sprung aus Fahrzeug

Kusel (ots)

eine ungewöhnliche Meldung ereilt am Donnerstag in den Mittagsstunden die örtliche Polizei. Ein SUV Skoda Yeti setzte in der Verlängerung der Bledesbacher Straße beim Befahren einer Wiese auf einen Feldweg auf. Augenscheinlich hatte der Fahrer aus seiner Position das Gefälle zum Feldweg übersehen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und konnte Qualm im Innenraum des Fahrzeugs wahrnehmen. Aus Angst, das Fahrzeug würde in Brand geraten, öffnete er die Tür und sprang aus dem noch rollenden Fahrzeug, welches nach einigen Metern dann führerlos zum Stehen kam.

Durch den Sprung verletzte sich der Fahrer leicht am Bein. Der Qualm, den der Fahrer wahrgenommen hat, war vermutlich auf einen ausgelösten Airbag zurückzuführen. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 9190

www.polizei.rlp.de/pi.kusel



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell