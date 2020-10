Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von Bauwerkzeugen

Ramstein-Miesenbach (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt ein. Die Täter schlugen in die Eingangstür einer Firma im Ramsteiner Industriegebiet ein und gelangten so ins das Gebäude. Anschließend entwendeten sie Kettensägen, Trennschleifer und Freischneider der Marke Husqvarna im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Landstuhl bitte im Hinweise, insbesondere, wenn derartige Werkzeuge unter "dubiosen Umständen" zum Kauf angeboten werden. |pi lan RoBi

