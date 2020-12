Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Sachbeschädigungen und Diebstähle

Norderney - Sachbeschädigungen und Diebstähle

Auf Norderney kam es in der Nacht zu Donnerstag, 10.12.2020, zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen. Unbekannte zogen in der Deichstraße einen Briefkasten aus dem Erdreich und legten diesen in einem angrenzenden Waldstück ab. Aufgebrochen wurde der Briefkasten offenbar nicht. Darüber hinaus wurden in dem genannten Zeitraum im Karl-Rieger-Weg Verkehrsschilder abgebrochen und entwendet. Zudem wurde ein Ortsschild gestohlen. Die genannten Taten ereigneten sich zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr. Die Polizei Norderney bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04932 92980.

