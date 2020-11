Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Rüttelplatten gestohlen; Ludwigsburg: Unfallflucht, Unfall mit zwei leicht verletzten Personen und 40.000 Euro Sachschaden; Kornwestheim: Unfallflucht

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Gerlingen: Rüttelplatten gestohlen

In der Nacht zum Donnerstag stahlen noch unbekannte Täter zwei Rüttelplatten, die im Zuge von Baumaßnahmen im Bereich des Kreisverkehrs in der Füllerstraße und Neue Ramtelstraße in Gerlingen standen. Mutmaßlich wurden die Baumaschinen mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Der Wert des Diebesguts wurde auf knapp 20.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156/9449-0, entgegen.

Ludwigsburg: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag im Wieselweg in Ludwigsburg sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, noch Zeugen. Zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch fort. Am Opel blieben leichte, rötliche bis bräunliche Lackspuren zurück, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften.

Ludwigsburg: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen und 40.000 Euro Sachschaden

Vermutlich weil er mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs war, war ein 19 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Brucknerstraße in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt. Der junge Mann, der die Brucknerstraße in Richtung der Kornbeckstraße befuhr, verlor in der Rechtskurve im Kreuzungsbereich mit der Hans-Winter-Straße die Kontrolle über seinen PKW und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem VW einer 32-Jährigen zusammen, die einen 28 Jahre alten Beifahrer an Bord hatte. Durch den Aufprall wurde der Opel abgewiesen und prallte anschließend gegen einen Toyota, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Die 32 Jahre alte Frau und ihr Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde auf etwa 40.000 Euro beziffert. Der Opel und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Brucknerstraße bis gegen 18.00 Uhr gesperrt.

Kornwestheim: Unfallflucht

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Golfclubs in der Aldinger Straße in Kornwestheim verübte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte einen geparkten Skoda und machte sich anschließend davon. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, bittet Zeugen sich zu melden.

