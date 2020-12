Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Südbrookmerland - Ehrlicher Finder

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Sonstiges Geschehen

Aurich/Südbrookmerland - Ehrlicher Finder

Die Polizeibeamtinnen und -beamten auf der Wache in Aurich staunten am Montag nicht schlecht, als ein zwölfjähriger Junge am Abend auf der Dienststelle erschien und eine besonders wertvolle Fundsache abgab. Er händigte eine Geldbörse aus, die er in Südbrookmerland auf der Straße gefunden hatte - mit mehr als 2.500 Euro Bargeld. Das Portemonnaie hatte er beim Spaziergang mit dem Hund in seiner Nachbarschaft entdeckt und mitgenommen. Zunächst hatte er bei den angrenzenden Häusern geklingelt, um herauszufinden, ob dort jemand seine Geldbörse vermisst - ohne Ergebnis. Also ging der Junge mit gutem Beispiel voran und suchte gemeinsam mit seinem Vater die Polizeidienststelle in Aurich auf, um dort den wertvollen Fund abzugeben. Der Mann, der das Portemonnaie mit dem Bargeld verloren hatte, meldete sich nur wenig später. Zur ordnungsgemäßen Abwicklung wurde die Fundsache an das Fundbüro der zuständigen Gemeinde weitergegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell