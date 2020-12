Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallbeteiligter gesucht

LiebenauLiebenau (ots)

(LUE) Am Sonntagabend, den 13.12.2020 gegen 21:35 Uhr, ist es an der Einmündung L350/L351 in Liebenau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde der 23-Jahre alte Bremer leicht verletzt. Dieser befuhr die L 350 aus Richtung Steyerberg kommend. Ein aus Richtung Liebenau auf der L 351 fahrender PKW, bog auf die L 350 in Richtung Steyerberg ab. Da dieser vermutlich sein Fernlicht nicht abblendete und somit den Renault-Fahrer blendete, nahm dieser das Ende der L 350 nicht wahr und fuhr über die Einmündung hinaus durch einen Zaun auf das angrenzende Grundstück. Dort endete die Fahrt vor einem Baum. An dem drei Jahre alten Renault Talisman entstand Totalschaden.

Die Polizei in Hoya sucht nun Zeugen und den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs. Dieser soll ein PKW neueren Modells gefahren haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Hoya unter der Telefonnummer 04251-934640 entgegen.

