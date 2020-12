Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfallflucht

RintelnRinteln (ots)

(jwp) Am 11.12.2020 ereignete sich in der West-Contrescarpe ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Eine 37-jährige Frau aus Rinteln hatte gegen 09:25 Uhr ihren schwarzen Pkw Volvo in der West-Contrescarpe in Höhe des Durchgangs zum Blumenwall am Fahrbahnrand geparkt abgestellt. Als sie gegen 17:35 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an ihrem vorderen Stoßfänger fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war augenscheinlich mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren an den parkenden Pkw der Rintelnerin gestoßen. Ohne den Schaden zu melden hat er anschließend seine Fahrt fortgesetzt. Die Polizei Rinteln bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich auf der Dienststelle (Tel. 05751/9545-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg