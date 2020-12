Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung

ObernkirchenObernkirchen (ots)

(ma)

Am Mittwoch musste der Pfarrer der St.Josef Kirche in Obernkirchen bei der Polizeistation eine Sachbeschädigung anzeigen, weil am Kirchengelände drei Sandsteinsockel und dazugehörige Holzzaunelemente von Unbekannten beschädigt wurden.

Die Beamten konnten in den Bereichen der Sachbeschädigungen Fahrspuren eines möglichen größeren Fahrzeuges vorfinden, welches evtl. für die Beschädigungen ursächlich war.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Obernkirchen, Tel.: 05724-958860

