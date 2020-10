Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Betriebsverlängerung oder Stilllegung des Kernkraftwerks Loviisa (Finnland)

Schwerin (ots)

Finnland plant die Verlängerung der Betriebsdauer des Kernkraftwerks Loviisa um maximal 20 Jahre oder dessen Stilllegung nach Ablauf der derzeitigen Betriebsgenehmigungen.

Im Rahmen des Artikels 3 der sogenannten ESPOO-Convention (Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen) hat Finnland dazu Deutschland entsprechende Unterlagen übermittelt und somit die Möglichkeit eingeräumt, sich am Verfahren zur Umweltverträglichkeit zu beteiligen.

Das ca. 100 km nordöstlich von Helsinki gelegene Kernkraftwerk besteht aus zwei Kraftwerksblöcken, Loviisa 1 und Loviisa 2, sowie den zugehörigen Gebäuden und Lagereinrichtungen, die für die Entsorgung von Kernbrennstoff und nuklearem Abfall erforderlich sind. Loviisa 1 nahm seinen kommerziellen Betrieb 1977 und Loviisa 2 1980 auf. Die derzeitige Betriebsgenehmigung der finnischen Regierung für Loviisa 1 ist bis Ende 2027 gültig, die Betriebsgenehmigung für Loviisa 2 bis Ende 2030.

Das Ministerium für Inneres und Europa wird sich am UVP-Verfahren beteiligen und hat die deutsche Zusammenfassung des Programms der Umweltverträglichkeitsprüfung und das Notifizierungsschreiben in englischer Sprache auf seiner Homepage eingestellt.

Bürgerinnen und Bürger, die sich an dem Verfahren beteiligen wollen, müssen ihre Stellungnahmen bis zum 2. November 2020 per E-Mail an das finnische Umweltministerium unter der Adresse Kirjaamo@ym.fi und als Kopie an Frau Seija Rantakallio (firstname.lastname@ym.fi) senden. Bei Briefpost lautet die Adresse Ministry of the Environment, PO Box 35, FIN-00023 Government, Finland.

Das Verfahren zur Umweltverträglichkeit selbst wird erst später durchgeführt werden. In der jetzigen Phase können Kommentare zum vorgesehenen Untersuchungsrahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung abgegeben werden.

Die Unterlagen sind einsehbar unter: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/weitere-Themen/Zwischenlager-Nord-Strahlenschutz/Aktuelles/

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Europa

Telefon: 0385/5882003

E-Mail: presse@im.mv-regierung.de

https://www.regierung-mv.de

