Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Randalierer bedrohen Passanten und beleidigen Polizeibeamte

EystrupEystrup (ots)

(opp) Am Dienstag, den 08.12.2020, gegen 22:40 Uhr, randalierte ein Trio, bestehend aus einem Heranwachsenden und zweier Jugendlicher in der Eystruper Bahnhofstraße. An einem dort befindlichen Imbiss wurden gleich zweimal Sonnenschirme und Schilder umgeworfen sowie auf dem weiteren Weg mehrere Mülltonnen umgetreten. Durch den Lärm aufgeschreckte Anwohner verständigten die Polizei, stellten sich den Randalierern in den Weg und konnten den Heranwachsenden aus Nienburg sowie die zwei Jugendlichen aus Stolzenau und Eystrup bis zum Eintreffen der Hoyaer Streifenwagenbesatzung festhalten. In der Folge wurden die Passanten von den Randalierern erheblich beleidigt und teils massiv bedroht. Auch gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich zumindest der Heranwachsende respektlos und beleidigte diese mit einer entsprechenden Geste. Das Verhalten des Trios zieht nun neben entsprechender Strafverfahren wegen Beleidigungen und Bedrohungen auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz nach sich, da es sich nicht den Corona-Bestimmungen entsprechend verhalten hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell