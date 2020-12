Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht am Kreisel vor den Bahnschranken

Rinteln, BahnhofstraßeRinteln, Bahnhofstraße (ots)

(me) Am Dienstag, 08.12.2020, gegen 16:10 Uhr, befährt eine 38-jährige Rintelnerin mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Norden. An dem Kreisel vor den Bahnschranken hält sie an und fährt nicht in diesen ein, da die Schranken geschlossen sind und sie den Kreisverkehr für evtl. Pkw-Fahrer nicht blockieren will, die z.B. in Richtung Große Tonkuhle wieder ausfahren wollen. Dem hinter ihr fahrenden Führer eines grauen Pkw dauert dies zu lange. Er versucht unter Überfahren der dortigen Verkehrsinsel am Pkw der Rintelnerin links vorbeizufahren. Hierbei touchiert er deren Pkw im Heckbereich der Fahrerseite. Der Verursacher des Unfalls verläßt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln in Verbindung zu setzen unter 05751 / 9545-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell