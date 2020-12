Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tatverdächtiger ermittelt

BückeburgBückeburg (ots)

(ma)

Im Zeitraum vom 12.04. bis 29.11.2020 registrierte die Polizei Bückeburg insgesamt 13 Sachbeschädigungen an abgestellten Lkw-Zugmaschinen, Sattelaufliegern oder Anhängern in der Bückeburger Kreuzbreite, Ahnser Straße, Am Kirchhof bzw. Kornmasch.

Bei den Taten wurden an den Fahrzeugen frei zugängliche Kabelleitungen für lichttechnische Einrichtungen mit einem Schneidwerkzeug durchgeschnitten oder durchgekniffen.

Dem Kriminalermittlungsdienst ist es gelungen einen 56jährigen Bückeburger zu ermitteln, der im Tatverdacht steht, die Sachbeschädigungen begangen zu haben.

Bei einer ersten Vernehmung des Beschuldigten kam es zu einem Teilgeständnis.

Ein mögliches Tatwerkzeug konnte dem Beschuldigten zugeordnet werden.

Weitere Ermittlungen werden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg erfolgen.

