Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin muss ausweichen und stürzt

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen hat eine 16 Jahre alte Radfahrerin bei einem Unfall in Vreden erlitten. Dazu war es am Dienstag vergangener Woche, 25.08.2020, gekommen. Die Jugendliche befand sich gegen 06.40 Uhr im Kreisverkehr Ottensteiner Straße/Twickler Straße. Ein Autofahrer fuhr nach Angaben der Vredenerin mit hoher Geschwindigkeit von der Twickler Straße in den Kreisel ein. Die Jugendliche musste ausweichen und stürzte. Eine unbekannte Zeugin kümmerte sich um die 16-Jährige; der beteiligte Autofahrer hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei bittet die unbekannte Zeugin sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden.

