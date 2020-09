Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecfahrer schwer verletzt

Stadtlohn (ots)

Schwere Verletzungen hat der Fahrer eines Pedelecs am Mittwoch in Stadtlohn bei einem Unfall erlitten. Der 72-Jährige befuhr gegen 16.40 Uhr in der Bauerschaft Almsick einen abschüssigen Wirtschaftsweg. Dabei kam der Coesfelder nach links von der Fahrbahn auf den Grünstreifen, geriet ins Straucheln und stürzte, als er wieder zurück auf die Fahrbahn fuhr. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

