POL-NOM: Mähdrescher streift entgegenkommenden Pkw

Northeim, B 248 zwischen Imbshausen und Northeim, Dienstag, 11.08.2020, 15.00 Uhr

NORTHEIM (köh) - Gestern Nachmittag kam es auf der Bundesstraße 248 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 25-jährige Frau aus Bad Gandersheim befuhr mit einem Mähdrescher die B248 von Imbshausen in Richtung Northeim. Ein 48-jährigen Autofahrer, der ihr entgegenkam, hielt aufgrund der Überbreite es Mähdreschers mit seinem Ford am rechten Fahrbahnrand an. Beim Vorbeifahren berührte der Mähdrescher seitlich den Pkw und beschädigt diesen über die gesamte linke Fahrzeugseite. Am Pkw Ford entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Der Schaden am Mähdrescher wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

