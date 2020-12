Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verfolgungsfahrt

Lavelsloh/Preußisch StröhenLavelsloh/Preußisch Ströhen (ots)

(loh) Am 06.12.2020, gegen 16.26 Uhr, sollte ein roter Pkw Mercedes ML 270 in Lavelsloh im Branner Weg durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizei kontrolliert werden. Auf Anhaltezeichen reagierte der Mercedesfahrer nicht. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt. Diese führte über die Orte Lavelsloh, Essern und Steinbrink in Richtung Ströhen. Vor Ströhen bog der Mercedes in die Straße Hoyerort ab. Über die Straßen Hoyerort und An der Landesgrenze gelangte der Mercedes auf einen Waldweg in der Gemarkung Preußisch/Ströhen. Hier verloren die Polizeibeamten den Mercedes kurz aus den Augen. Diese Zeit nutzte der Mercedesfahrer um zu Fuß über eine Weide in Richtung eines Waldes zu flüchten. Die Polizeibeamten bemerkten während des Einsatzgeschehens eine Familie (ein Mann, eine Frau und ein Kind) die dort spazierenging. Verkehrsteilnehmer die sich durch die riskante Fahrweise des Mercedesfahrers gefährdet gefühlt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen. Insbesondere wären für die Polizei auch Beobachtungen der Spaziergänger zur Person des Fahrzeugführers interessant.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Stolzenau

Sandbrink 2

31592 Stolzenau

Telefon: 05761/92060

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell