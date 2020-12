Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Außenspiegel abgefahren - Unfallflucht in der Hauptstraße in Bad Nenndorf

Bad NenndorfBad Nenndorf (ots)

(Kro.) Am Montag, den 07.12.2020, ereignete sich in Bad Nenndorf, in Höhe der Hauptstraße 42, in der Zeit zwischen 15:45 Uhr - 17:00 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Der ordnungsgemäß auf dem dortigen Seitenstreifen geparkte Toyota Yaris eines 62-jährigen Wiedensählers, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer seitlich touchiert. Dabei wurde der linke Außenspiegel vollständig zerstört. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den flüchtigen Verursacher ein. Zeugen die Hinweise auf den Verkehrsunfall oder auf das verursachende Fahrzeug machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Nenndorf, unter 05723/94610 zu melden.

