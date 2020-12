Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

RintelnRinteln (ots)

(ne) In der Graf-Adolf-Straße in Rinteln kam es am Donnerstag, 03.12.2020 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Hier beschädigte, vermutlich beim Rangieren, ein bisher unbekanntes Fahrzeug eine Grundstücksmauer. Der Schaden an der Mauer wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

