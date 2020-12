Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Aldi Parkplatz

UchteUchte (ots)

(neu.) Am 04.12.2020 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 08:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in Uchte ein Pkw, Skoda in der Farbe blau am hinteren rechten Kotflügel vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Skoda ist ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstanden. Hinweise zu dem Verursacher sind an die Polizei Stolzenau zu melden. Tel.: 05761/92060

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Stolzenau

Sandbrink 2

31592 Stolzenau

Telefon: 05761/92060

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell