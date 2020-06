Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220620-484: Fahrzeugdiebstahl - Zwei BMW gestohlen

WALDBRÖL / NÜMBRECHT (ots)

In der Oberbrölstraße in Waldbröl ist in der Nacht zu Sonntag (21. Juni) ein blauer 3er BMW mit dem amtlichen Kennzeichen GM-H 2509 gestohlen worden. Der BMW parkte im Tatzeitraum zwischen 21:30 Uhr am Samstagabend und 9:50 Uhr am Sonntagmorgen auf dem Stellplatz vor einer Garage eines Wohnhauses.

Ein weiterer BMW ist bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Juni) in der Straße "Ebenbruch" in Nümbrecht gestohlen worden. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen schwarzen BMW X5 mit dem amtlichen Kennzeichen GM-DK 8503. Der BMW parkte zur Tatzeit zwischen 20:15 Uhr am Donnerstag und 6:15 Uhr am Freitag am Fahrbahnrand der Straße Ebenbruch in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus der Geschädigten.

In beiden Fällen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

