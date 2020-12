POL-NI: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(BOE) Am 09.12.2020, gegen 16:35 Uhr, befährt ein 89-Jähriger Fahrzeugführer die Doenhauser Straße in Richtung Cohrsweg. Aus bislang unbekannter Ursache gerät er mit seinem Opel nach links in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem entgegenkommenden Traktor. Der 89-Jährige wird bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt, kann jedoch durch Ersthelfer befreit werden. Die Feuerwehr unterstütze den Rettungsdienst bei der Rettung des schwerverletzten Fahrzeugführers und streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab. Der Fahrer des Traktors wird glücklicherweise nur leichtverletzt. Die Bergung des Traktors erfolgte mit Hilfe eines Teleskopladers eines ortsansässigen Unternehmers. Für die Unfallaufnahme musste die Doenhauser Straße voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise 10.000 EUR.

