Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall im "Vorbeifahren" durch entgegenkommendes Fahrzeug

NienburgNienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 08.12.2020 hat sich um 07.50 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Verdener Landstraße Höhe Hausnr. 23 ereignet. Ein 50-jähriger Nienburger hatte mit seinem roten VW-Passat hinter einem Linienbus auf der Verdener Landstraße gegenüber einer dortigen Versicherung gehalten, da der Bus Fahrgästen den Ein- bzw. Ausstieg ermöglichen wollte. Ein aus Richtung Innenstadt entgegenkommender dunkler bzw. schwarzer PKW fuhr so dicht an Bus und PKW vorbei, dass sich die beiden Spiegel der PKW berührten und beschädigt wurden. Der Fahrzeugführer/ die Fahrzeugführerin setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, der von der Polizei auf ca. 1000 EUR beziffert wird. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter Tel. 05021-97780.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell