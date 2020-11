Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Düshorn: Leichnam nach Feuer entdeckt

HeidekreisHeidekreis (ots)

19.11 / Leichnam nach Feuer entdeckt

Düshorn: Am Mittwoch, gegen 12.50 Uhr wurde den Rettungskräften im Heidekreis ein Brand in einem Haus an der Straße Auf dem Kamp in Düshorn gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand aufgrund eines technischen Defekts einer Heizdecke ausgebrochen sein. Bei den Löscharbeiten wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr in dem Haus ein Leichnam entdeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei deutet nichts auf eine Straftat hin. Ob es sich bei dem Toten um den Bewohner des Objekts handelt, ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Auch ist noch unklar, ob die Person bereits vor Ausbruch des Brandes verstorben war. Zur Aufhellung der Umstände ist für die kommende Woche eine Obduktion geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Olaf Rothardt

05191/9380-104

pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell