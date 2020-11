Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter Täter zerkratzt mehrere Autos

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein Anwohner verständigte die Polizei am Freitagvormittag, weil sein Auto zerkratzt wurde. Bei der weiteren Überprüfung im Bereich der Karlsruher Schützenstraße bis zur Werderstraße stellten Polizeibeamten mindestens 6 weitere beschädigte Fahrzeuge fest.

Die in Fahrtrichtung Nebeniusstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos wiesen alle Kratzer, sowie teilweise Dellen an der rechten Fahrzeugseite auf. Der dabei entstandene Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden.

Wer dazu sachdienlich Hinweise geben kann, soll sich bitte mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666 3411 in Verbindung setzen.

