Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201110 - 1160 Frankfurt-Sachsenhausen: In Auto eingebrochen - Festnahme

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Montag auf Dienstag (10. November 2020) konnten in Sachsenhausen zwei Autoknacker, 16 und 28 Jahre alt, festgenommen werden.

Ein Zeuge wählte gegen 02:15 Uhr den Notruf der Polizei, nachdem er zwei Personen beobachten konnte, welche in der Schifferstraße die Seitenscheibe eines Transporters eingeschlagen hatten. Während mehrere Streifen zum Einsatzort fuhren, entfernten sich die Personen zu Fuß in Richtung der Walter-Kolb-Straße. Auf ihrem Weg versuchten sie noch, an Wertsachen aus einem anderen Fahrzeug zu gelangen, an dem sie die Seitenscheibe heruntergedrückt hatten. Als jedoch zeitnah die alarmierte Polizei eintraf, versteckten sich beide hinter den dort geparkten Fahrzeugen, was aber an den wachsamen Augen der Beamten scheiterte.

Die zwei Autoknacker, ein 16 Jahre alter Jugendlicher und ein 28 Jahre alter Mann, wurden noch vor Ort festgenommen. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten bei dem 28-Jährigen noch eine geringe Menge Cannabis sicher sowie bei dem 16-Jährigen Pfefferspray und einen Nothammer. Die Festgenommenen kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt und sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell