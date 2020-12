POL-AUR: Wittmund - Warnung vor Taschendieben im Supermarkt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wittmund - Warnung vor Taschendieben im Supermarkt

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Wittmund werden derzeit in Supermärkten häufig Geldbörsen aus Handtaschen gestohlen. Geschädigt sind meist ältere Menschen, die offenbar während des Einkaufens ihre Wertsachen aus den Augen lassen. Die nach ersten Erkenntnissen weiblichen Täterinnen mit südosteuropäischem Aussehen entwendeten in den bislang angezeigten Fällen unbemerkt die Geldbörsen aus den Taschen der Geschädigten und entnahmen dann die Kreditkarten und die dazugehörigen PINs, die oftmals ebenfalls in der Geldbörse aufbewahrt wurden. Mithilfe der Kreditkarten und PINs hoben die Täterinnen im Anschluss Bargeld an Geldautomaten ab. Der entstandene finanzielle Schaden wird den Geschädigten in der Regel nicht von den Kreditinstituten ersetzt, da Kreditkarte und PIN nicht getrennt aufbewahrt wurden. Eine Häufung derartige Taten trat kürzlich auch in der Stadt Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland auf.

Tipps zum Schutz vor Taschendieben:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Bewahren Sie niemals EC- oder Kreditarte und persönliche PIN-Nummer zusammen auf. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

