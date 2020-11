Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

BocholtBocholt (ots)

Im berauschten Zustand hat ein Autofahrer am Montag in Bocholt einen Verkehrsunfall verursacht. Der 43-Jährige war gegen 15.40 Uhr auf der Rheinstraße auf das Fahrzeug einer 35-Jährigen aufgefahren. Diese hatte abgebremst, um rechts einzuparken. Beim Aufprall entstand ein geringer Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Anzeichen darauf, dass der beteiligte Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Das sollte sich bei einem entsprechenden Test bestätigen: Dieser schlug positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache in Bocholt eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten stellten den Führerschein des Fahrers sicher und fertigten eine Anzeige.

