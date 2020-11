Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

StadtlohnStadtlohn (ots)

Am Freitagmorgen vorletzter Woche (06.11.2020) ist in Stadtlohn ein Motorrollerfahrer vor der Polizei geflüchtet. Zuvor sollte der Unbekannte in der Bauerschaft Wendfeld angehalten werden, da das Fahrzeug mit Versicherungskennzeichen mit circa 75 km/h gefahren wurde. Bei der kurzen Verfolgung stürzte der Unbekannte auf einem Feldweg, rappelte sich direkt wieder auf und ließ den Roller liegen. Auf seiner Flucht zu Fuß riss sich der Mann den Helm vom Kopf und warf ihn weg. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: circa 18-25 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, schwarze Haare, bekleidet mit Jeans und vermutlich einer schwarzen Softshelljacke. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem weißen Roller der Marke Aprilia und zu dem zurückgelassenen Helm machen können. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell