Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Führerschein lag nicht vor

StadtlohnStadtlohn (ots)

Ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, ist ein 34-Jähriger in Stadtlohn mit einem Motorroller unterwegs gewesen. Polizeibeamte hielten den Rollerfahrer am Montagnachmittag auf der Vredener Straße an. Der Distanzring würde fehlen und ein Sportauspuff sei moniert worden, gab der Vredener an. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

