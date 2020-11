Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Palettengabeln entwendet

LegdenLegden (ots)

Auf zwei Paar Palettengabeln hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in Legden auf einer Baustelle abgesehen. Die in der Bauerschaft Isingort liegenden 250 kg und 400 kg schweren Metallteile zur Montage an Radladern, um so Paletten anheben zu können, entwendeten die Täter in der Zeit von Freitag, 14.00 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

