Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer nach Verkehrsunfallflucht in Butjadingen leicht verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein 60-jähriger Radfahrer zog sich am Donnerstag, 16. Juli 2020, leichte Verletzungen zu, nachdem er einem entgegenkommenden Kleinbus in der Straße ,,Am Deich'', zwischen Waddens und Tettens ausweichen musste.

Der 60-jährige Nordenhamer befuhr die Straße mit seinem Fahrrad in Richtung Tettens, als ihm ein goldfarbener Mercedes Vito entgegenkam.

Auf Grund der sehr schmalen Straße befürchtete der Nordenhamer einen Zusammenstoß und wich auf die Berme aus, um diesen zu vermeiden.

Dabei kam er ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn, nachdem der Kleinbus an ihm vorbeifuhr. Der Fahrer des Mercedes Vito setzte seine Fahrt daraufhin fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Die Polizei Nordenham sucht in diesen Zusammenhang nach Zeugen, die insbesondere weitere Angaben zu dem goldfarbenen Kleinbus machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04731/935-0 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

(00803644)

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell