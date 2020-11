Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Diebstahl an Gasfernleitung

GescherGescher (ots)

Auf Schweißkabel, Starkstromkabel, Schweißmaschinen und andere Bauteile hatten es Diebe in Gescher abgesehen. Sie suchten eine Baustelle in der Bauerschaft Tungerloh-Pröbsting auf und entwendeten die unter einem Montagezelt liegenden Gegenstände aus einem Erdloch. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr. Der Wert der Beute wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell