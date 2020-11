Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Von der Straße abgekommen

BocholtBocholt (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro - so stellen sich die Folgen eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Montag in Bocholt gekommen ist. Ein 24-Jähriger war gegen 18.50 Uhr mit seinem Auto auf der Straße "Zum Gur" in Richtung Bocholt unterwegs. In einer Linkskurve kam der Bocholter vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, sein 20 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell