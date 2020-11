Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Führerschein Fehlanzeige

BocholtBocholt (ots)

Ohne Fahrerlaubnis war in der Nacht zum Dienstag ein 33-Jähriger mit einem Wagen in Bocholt unterwegs. Polizeibeamte hatten ihn auf der Adenauerallee kontrolliert. Schnell stellte sich heraus, dass der Bocholter keinen Führerschein besitzt. Der Mann ist für die Polizei kein Unbekannter: Der 33-Jährige ist in der Vergangenheit mehrfach damit aufgefallen, ohne Fahrerlaubnis am Steuer gesessen zu haben. Daher stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher. Weil zudem der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, entnahm ein Arzt ihm im Krankenhaus eine Blutprobe.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell