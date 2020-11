Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebe am Rathaus

GronauGronau (ots)

Auf den Inhalt eines Briefkastens hatten es Unbekannte am Wochenende in Gronau abgesehen. Die Täter brachen einen im Eingangsbereich des Rathauses montierten gelben Kasten auf. Ob sie Beute erlangten ist derzeit unklar. Die Tat ereignete sich von Freitag, 18.30 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell