Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkenden Wagen beschädigt

BorkenBorken (ots)

Ziemlich genau festlegen lässt sich der Zeitpunkt, an dem am Donnerstagabend in Borken ein Unbekannter einen parkenden Wagen angefahren hat: Ein Zeuge hörte gegen 22.20 Uhr einen lauten Knall - in diesem Moment dürfte der Verursacher den grauen Opel angefahren haben, der auf einem Grundstück am Beckingsweg stand. Die Polizei bittet um weitere Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

