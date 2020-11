Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geldwechseln zum Diebstahl genutzt

BocholtBocholt (ots)

Einem Wechseltrick zum Opfer gefallen ist am vergangenen Donnerstag ein 88 Jahre alter Bocholter. Ein Mann hatte ihn angesprochen, als er gegen 15.45 Uhr auf dem Liebfrauenplatz in seinen Wagen steigen wollte. Der Unbekannte fragte den Senioren, ob er ihm zwei Euro wechseln könne. Der Bocholter ging auf diese Bitte ein. Der Täter entfernte sich kurz, kam erneut zurück und bat noch einmal darum, weiteres Kleingeld zu wechseln. Später bemerkte der 88-Jährige, dass Geldscheine aus seinem Portemonnaie fehlten. Der Tatverdächtige war 30 bis 40 Jahre alt. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

