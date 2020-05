Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel aus Hosentasche gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Während ein 59-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Eschenbachstraße am 07.05.2020, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, einkaufen war, stahlen unbekannte Täter aus seiner Hosentasche seinen Geldbeutel, in dem mehrere hundert Euro waren.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.dezu wenden.

