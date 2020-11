Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkendes Auto beschädigt

BocholtBocholt (ots)

Böse Überraschung für eine Autofahrerin in Bocholt: Als die 21-Jährige zu ihrem geparkten Wagen kam, fand sie einen Schaden an der Windschutzscheibe vor. Das Auto hatte zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Münsterstraße gestanden. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

