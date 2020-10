Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Einbruch in Sportgaststätte - Polizei bittet um Hinweise!

Durch das Zertrümmern der unteren Glasfüllung einer Türe verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Sportgaststätte in der Straße "Im Brühl". Im Thekenbereich wurden die Schubladen durchsucht, in der Küche Leergut zerschlagen und andere Gegenstände auf den Boden geworfen. Auch im Nebenraum und im Untergeschoss machten sich der oder die Täter zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Bargeld befand sich keines in der Gaststätte. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwochabend, 14.10.2020, und Donnerstagvormittag, 15.10.2020. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 800 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Sportparks gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

