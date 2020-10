Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Heckscheibe splittert während der Fahrt - Steinwurf? - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 15.10.2020, ist die Heckscheibe eines Autos in Steinen während der Fahrt zerborsten. Gegen 20.40 Uhr hatte die 46 Jahre alte Fahrerin an der Kreuzung Wiesen-/Eisenbahnstraße zunächst einen lauten Knall vernommen. Sie stoppte und entdeckte ein Loch in ihrer Heckscheibe, die in der Folge vollständig zersplitterte. Am Bordstein gegenüber lagen zwei Steine. Ob ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Lörrach bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07621 176-0).

