Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach: Arbeitsunfall

Freiburg (ots)

Am 13.10.2020 kam es in einer Firma im Ortsteil Oberbränd zu einem Arbeitsunfall. Aufgrund einer fehlenden Abdeckung an einer Maschine wurde ein 19-jähriger am Finger leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

In wie weit Unfallverhütungsvorschriften verletzt wurden, ist derzeit noch in Prüfung.

