Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Freiburg (ots)

Am 14.10.2020, gegen 01:50, kam es in der Dittishauser Straße in Löffingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte daraufhin mit einer Steinmauer.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Die folgende Entnahme einer Blutprobe, als auch die Herausgabe des Führerscheines erfolgten freiwillig.

Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beim Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Nach Angaben des 21-Jährigen seien ihm zwei sich überholende Pkw entgegengekommen, weshalb er hätte, nach links ausweichen müssen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Unfallzeugen sich unter der Telefonnummer 07651-93360 zu melden.

