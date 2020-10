Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Alkoholisierter Lkw-Fahrer zur morgendlichen Blutentnahme

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 15.10.2020, gegen 09.00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeirevier Titisee-Neustadt einen Lkw-Fahrer in Breitnau-Ödenbach.

Dieser hatte sich offenbar schon in der Nacht mit seinem Sattelzug in einer engen Sachgasse verfahren. Beim Versuch zu wenden und zu rangieren verursachte der LKW erheblichen Flurschaden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem ungarischen Lkw-Fahrer ein starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in eine nahegelegene Klinik verbracht.

Den Fahrzeuglenker erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.

