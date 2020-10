Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Anrufstraftat - Frau um hohen Geldbetrag gebracht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag wurde eine Frau aus Albbruck am Mittwochmittag, 14.10.2020, betrogen. Die Frau erhielt einen Anruf, in welchem sie davon überzeugt wurde, dass ein Verwandter jemanden angefahren hätte und nun dringend Geld benötigen würde. Tatsächlich erschien zur Mittagszeit ein Mann bei der Angerufenen und gab an, dass er das Geld abholen müsse, weil dem Verwandten sonst eine Haftstrafe drohe. Die Frau übergab zunächst gutgläubig das Geld, woraufhin der Mann ging. Nachdem ihr jedoch Zweifel kamen verständigte sie die Polizei. Der Geldabholer soll etwa 30-35 Jahre alt, 180cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte kurze, dunkle Haare und ein gepflegtes Äußeres. Zur Tatzeit soll er einen schwarzen Mundschutz, eine dunkle Jacke und eine dunkle Jeans getragen haben. Die Kriminalpolizei, Tel. 07761 934-500, sucht Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen war.

