POL-FR: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Mittwoch, 14.10.2020, gegen 20:30 wurde die Feuerwehr aus Titisee-Neustadt, der Rettungsdienst, sowie die Polizei aus Neustadt zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße in Neustadt gerufen. Zeugen hatten eine starke Rauchentwicklung aus dem Haus wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt.

Bei einer Überprüfung der Brandörtlichkeit stellte sich heraus, dass ein 65-jähriger Bewohner des Hauses sein Essen unbeaufsichtigt auf dem Herd belassen hatte. Durch das verbrannte Essen hatte sich starker Rauch entwickelt. Der Bewohner wurde anschließend durch den Rettungsdienst untersucht. Dabei konnten keine Verletzungen oder erhöhte CO2-Werte festgestellt werden. Nach gründlichem Lüften der Wohnung konnte diese wieder betreten werden. Zum möglichen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

