Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Lkw

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 14.10.2020, gegen 8.40 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Winden ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem 79-jährigen Fußgänger.

Offenbar befand sich der Mann auf dem Gehweg am Fahrbahnrand um die Straße zu überqueren. Nachdem er einen Pkw im fließenden Verkehr vorbeigelassen hatte, betrat er ohne zu zögern die Fahrbahn und wurde von dem unmittelbar herannahenden Klein-Lkw erfasst. Bei der Kollision wurde der Fußgänger auf die Fahrbahn geschleudert und schwerst verletzt.

Im Laufe der Nacht erlag der Mann seinen schweren Verletzungen in einer Freiburger Klinik.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell