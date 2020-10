Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht B31 - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Breitnau;]

Am Donnerstag,15.10.2020, gegen 00:45 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Lkw von Freiburg kommend die B31 Richtung Donaueschingen. Im Bereich der Löffeltalkurve fuhr ihm dabei ein anderer Lkw auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der aus dem Tal kommende Lkw-Fahrer nach rechts ausweichen. Dabei prallte er allerdings mit seinem Sattelzug an die Stützmauer neben der Fahrbahn. Der Richtung Freiburg fahrende Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro zu kümmern.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

