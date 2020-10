Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: 5 Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 15.10.2020, gegen 9.20 Uhr ereignete sich im Bereich der B31, Hinterzarten, Höllsteig, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Pkw. Der talwärts fahrende Pkw geriet aus derzeit unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Alle fünf im Fahrzeug befindlichen Insassen wurden verletzt. Eine Person wurde schwerstverletzt und kam mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik. Bei den Verletzten handelt es sich um 18 und 19 Jahre alte junge Schweizer, die offenbar einen Tagesausflug unternehmen wollten. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Das Höllental war fast 4 Stunden lang voll gesperrt. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen und Notärzten vor Ort. Auch die Feuerwehr und Bergwacht war eingesetzt.

